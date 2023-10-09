الأهلي خارج المنافسة.. هل تحسم صاروخية عمر كمال الصراع أمام هدف شيكابالا القاتل؟

31 هدفا شهدتها الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2023 - 2024، في مباريات مثيرة بين الفرق الـ18 بالمسابقة المحلية.

منافسة قوية بين عمر كمال ومابولولو وشيكابالا على لقب أفضل هدف في الجولة بالدوري

أهداف مثيرة، وأخرى فنية شهدتها الجولة، ما جعل المنافسة على جائزة أفضل هدف من جانب رابطة الأندية المحترفة مشتعلا، فما هي الأهداف الأربعة المتنافسة؟.

الهدف الأول هو هدف مابولولو لاعب الاتحاد السكندري الذي جاء على الطائر في مرمى الجونة، والذي حسم لفريقه تعادلا قاتلا ومنحه نقطة ثمينة في سباق الدوري.

يتنافس معه الهدف الصاروخي لـ عمر كمال لاعب فيوتشر في فوز فريقه على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، بينما جاء هدف شيكابالا قائد الزمالك القاتل في مرمى البنك الأهلي ضمن المنافسة المحتدمة.

آخر الأهداف المتنافسة كان من نصيب وليد علي لاعب فاركو، الذي فرض التعادل أمام سيراميكا بهدفين لمثلهما.

— رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) October 9, 2023

أهداف الأهلي في مرمى الإسماعيلي خارج مسابقة أفضل هدف في الجولة الثالثة للدوري

وخرجت أهداف الأهلي في مرمى الإسماعيلي لكل من بيرسي تاو (هدفين) وحسين الشحات خارج المنافسة.

وقبل نحو 20 ساعة من انتهاء التصويت الذي دشنته حسابات رابطة الأندية المحترفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تفوق هدف عمر كمال عبد الواحد حتى الآن بنسبة 44.7% من تصويت الجماهير.

هدف مابولولو أيضا كان له تواجد مؤثر في المنافسة، حيث يأتي في المركز الثاني حتى الآن بنسبة تصويت 29.3%، بينما لم يخرج هدف شيكابالا خارج المنافسة حيث حصل على نسبة تصويت 23.6، وتذيل هدف وليد علي الترتيب في التصويت بـ2.4%.

المنافسة لا تزال مشتعلة، حيث تسدل رابطة الأندية الستار على التصويت قبل منتصف ليل غد الثلاثاء، فمن سيفوز بهدف الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز؟.