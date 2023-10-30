وزير الرياضة يبحث وضع استراتيجية التحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية

بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع مسؤولي وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية، سبل وضع استراتيجية للتحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية، خلال الفترة المقبلة، بحيث يكون التصويت إلكترونيا في جميع انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب، وكل الهيئات التابعة للوزارة.

ضمان شفافية الانتخابات بكل الوسائل

وشدد وزير الشباب والرياضة، على أهمية هذا الملف، مؤكدا أنه سوف يجرى تطبيقه خلال الانتخابات المقبلة، بعد دراسة كل أوجه العملية الإلكترونية، لضمان شفافية الانتخابات بكل الوسائل التي ستضعها الوزارة مع الجانب الفني لوزارة التخطيط، والجانب الإشرافي القضائي لهيئة النيابة الإدارية.

وأكد «صبحي» أن الوزارة نجحت من قبل في تجربة الانتخابات الإلكترونية، من خلال برلمان الشباب وجمعية المرشدات الكشفية، مشيرا إلى أنها تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها، في ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، الذي ارتكز بالأساس، وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح واحدا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

مشروعات البنية التحتية

حضر الاجتماع اللواء أشرف حافظ، مساعد وزير التخطيط، والمهندس محمد عبد العظيم، مدير عام مشروعات البنية التحتية، والمستشار محمد عبد المعطي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عضو اللجنة العليا للانتخابات، ومن وزارة الشباب المستشار طارق أبو زيد، مستشار الوزير، وأحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية لالتحول الرقمي ونظم المعلومات، وإيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.