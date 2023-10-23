إطلاق منظومة التحول الرقمي الجديدة لمكتب تراخيص عمل الأجانب في الإسماعيلية

أعلنت وزارة العمل، إطلاق منظومة التحول الرقمي الجديدة، لمكتب تراخيص عمل الأجانب بالاستثمار في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وذلك في إطار منظومة التحول الرقمي التي تبنتها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، في تقديم كافة خدماتها للمواطنين وأصحاب الأعمال، بالتعاون مع مركز معلومات الوزارة، وتماشيًا مع اتجاه الدولة المصرية وسياساتها الرقمية والمعلوماتية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات، بضرورة العمل وفق منظومة تكنولوجيا المعلومات الحديثة المتكاملة والمُؤمنة، مما تساعد على رفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأصحاب الاعمال، تحقيقاً لرؤية مصر 2030 .

منظومة تراخيص عمل الأجانب

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، في تقريرٍ للوزارة، أنه حضر فعاليات الإطلاق حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وخالد رضوان خبير معلومات، ومحمود عبد الحميد باحث بالإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، وإيناس عقاب مدير تطوير الأعمال بـ وزارة الاتصالات، وتيمور رضا مدير المشروع بشركة 3s.

منظومة التحول الرقمي

وتضمنت الفعاليات داخل مبنى مركز خدمات المستثمرين، التي بدأت بكلمة ترحيب من مدير المكتب نهلة محمد، شرح مراحل تطور العمل داخل المكتب حتى الآن، ومنظومة تراخيص عمل الأجانب، التي يتم خلالها تحميل جميع بيانات الأجانب علي المنظومة حتى تتمكن الوزارات من معرفة تاريخ هذا الأجنبي منذ دخوله البلاد حتى تاريخه، والإصدار القديم من هذه البرامج وتعديله للإصدار الحديث ليكون أكثر قوة ودقة في عرض بيانات الأجنبي، وأيضاً جرى استعراض كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة، لتكون الإسماعيلية أول محافظة تعمل بها على مستوى الجمهورية.