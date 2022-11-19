«الشباب والرياضة» تواصل متابعة إجراء انتخابات مراكز الشباب بالمحافظات

تواصل الإدارة المركزية لمراكز الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة أحمد عفيفي، عن كثب، إجراء انتخابات مجالس ادارة مراكز الشباب بالقاهرة والمحافظات، في إطار خطة الوزارة، للانتهاء من استراتيجية تحقيق الاستقرار الاداري لمراكز الشباب، تمهيدا لبدء تنفيذ الخطة العامة للتطوير، التي كلف ووجه بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأرسلت وزارة الشباب والرياضة، إخطارات للمديريات في جميع محافظات الجمهورية، بإعمال شئونها بصفتها الجهة الإدارية المختصة بشأن إفادة مراكز الشباب الواقعة في نطاق محافظة كل مديرية بالالتزام، بأحكام قانون الهيئات الشبابية ولوائح النظم الأساسية لمراكز الشباب، فيما يخص توجيه الدعوة للجمعية العمومية، وانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، في موعدها المقرر قانونا مع الأخذ في الاعتبار، بتسليم المجلس المنتخب إدارة شؤون مركز الشباب، فور اعتماد نتيجة الانتخابات، وانتهاء المدة القانونية للمجلس المنتهية مدته.

إشراف قضائي وإداري على الانتخابات

في ذلك الإطار، اعتمدت الجهة الإدارية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، اليوم، قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مراكزالشباب بمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بشأن نتيجة انتخابات مجلس إدارة مركز شباب مصطاي، التي أجريت الأسبوع قبل الماضي، وذلك بفوز المحاسب ياسين علي قلبة، رئيسا لمجلس الإدارة، وعزب مكاوي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ومحمد الشرقاوي أمينا للصندوق، وفي العضوية كل من محسن محمود بصه، وأحمد مجدي عوض، وحامد سعيد بصه، وسامي عناني، وأحمد إسماعيل سعيد، والعزب بشير العبد.

وجرت انتخابات مركز شباب مصطاي، تحت إشراف عصام عويضة مدير الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، وسعيد الفقي مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية، وأحمد رميح مدير إدارة الشباب والرياضة بقويسنا.

استجابة الجمعيات العمومية في تمكين الشباب بانتخابات مراكز الشباب

أكد المحاسب ياسين علي قلبة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب مصطاي، أن الانتخابات جرت في جو من الشفافية والنزاهة، في ظل إشراف قضائي وإداري تام، ورغم شراسة المنافسة، إلا أن عمليات التصويت وفرز الأصوات تمت بكل روح رياضية وحضارية، تؤكد حرص الجميع على المصلحة العامة في ظل الجمهورية الجديدة التي وضع حجر أساسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت الى أن وعي الجميع العمومية جاء متناغما ومتناسقا، مع اتجاهات استراتيجية القيادة السياسية، وخطة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي في تصعيد وتمكين الشباب، واتاحة الفرصة الكاملة لهم، في تنفيذ استراتيجة تطوير مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، بدأتها الوزارة منذ عام 2018 بداية عهد الوزير الحالي.

الانتهاء من تطوير مراكز الشباب في 2025

جدير بالذكر، أن عدد مراكز الشباب في مصر، يتجاوز أكثر من 4500 مركز شباب، شهدت نحو 70% منها حتى الآن، عمليات تطوير واسعة وشاملة، في ظل خطة الوزارة التي أعلنت الانتهاء من تطوير جميع مراكز الشباب في 2025.