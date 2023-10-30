«عربية الشيوخ»: نجاح مصر في مكافحة الإرهاب انعكس إيجابيا على ملفها الإقليمي

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس الشيوخ، إن مصر بدأت تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتصدي للعمليات التي استهدفت مؤسسات الدولة وقياداتها منذ 2014، كما نفذت خطط محكمة وضربات استباقية مكثفة على مواقع تلك التنظيمات.

نجاح مصر في ملف مكافحة الإرهاب

وأكد خلال تصريحات لـ«الوطن» أن نجاح مصر في ملف مكافحة الإرهاب انعكس بشكل كبير على تحقيق الاستقرار والتنمية في الداخل، وانعكس أيضا على قدرة مصر للعودة إلى لعب دورها الدولي والإقليمي كقوة راسخة في محيطها، فضلا عن أن النجاح في هذا الملف لا يمكن فصله أبدا عن رغبة بعض الدول في العودة للتقارب مع مصر.

تجفيف منابع الإرهاب

وأشار إلى أن مصر قدمت نموذجا قويا في مجال مكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية، من خلال نجاتها في تجفيف منابعه والقضاء عليه.