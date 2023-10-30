«حماة الوطن»: مصر قدمت نموذجا تاريخيا في مكافحة الإرهاب والتطرف

قال اللواء أحمد العوضي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن مصر قدمت نموذجا تاريخيا في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف على مدار السنوات الماضية، ونجحت في خفض وتيرة العمليات لمعدلات غير مسبوقة، وكان لسيناء النصيب الأكبر في التنمية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الإرهاب أحد أهم التحديات التي واجهت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، والدولة المصرية بذلت جهودًا مضنية من أجل الانتصار في هذا الملف.

سيناء أكثر جاذبية للعيش

وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن إلى أن مصر تعمل على تطوير سيناء، لتصبح مكانا أكثر جاذبية للعيش والعمل، وشملت الجهود خلال السنوات الأخيرة محطات التحلية والمعالجة، بما في ذلك محطة المحسمة التي حصلت على جائزة أفضل المشروعات العالمية عام 2020.

الاستفادة من إمكانيات المنطقة وموانئها

وتابع: «خطة التنمية شملت تجمع الرويسات بمدينة شرم الشيخ، من أجل جذب المستثمرين والسائحين»، موضحا أن مشروع تنمية محور قناة السويس يعظم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وموانئها، كما أن إنشاء مناطق صناعية ولوجستية يعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها مصر منذ 2014، بالإضافة إلى الأنفاق التي تربط سيناء ببقية أقاليم الدولة لتحويل مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي، فضلاً عن المشروع القومي لتنمية سيناء وشبكة طرق ومناطق صناعية ومزارع سمكية.