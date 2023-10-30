«قراءات في الإعلام العبري».. ندوة بنقابة الصحفيين السبت المقبل

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ندوة تحت عنوان «قراءات في الإعلام العبري عن المستقبل بعد طوفان الأقصى»، وذلك يوم السبت 4 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بالقاعة المستديرة، «قاعة أمين الرافعي»، بالدور الثالث في مبنى النقابة.

الإعلام العبري

وقال محمود كامل، رئيس اللجنة الفنية والثقافية بنقابة الصحفيين، أن الندوة تشهد مشاركة خبراء متخصصين في اللغة العبرية ومتابعة الإعلام الإسرائيلي باللغة العبرية، بهدف التعرف على اتجاهات هذا الإعلام وتصوراته إزاء المستقبل، على صعيد أربعة محاور هي: تطور الحرب ومساراتها العسكرية، والمجتمع الإسرائيلي من الداخل، والأبعاد والتداعيات الإقليمية والدولية، والقضية الفلسطينية ومستقبلها.

متحدثو الندوة

يتحدث فى الندوة د. خالد سعيد، ود . منال عيسى، ويديرها الزميل الكاتب الصحفى كارم يحيى.