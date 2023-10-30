وزير التعليم يجتمع بالمديريات لمناقشة سلبيات الشهر الأول من الدراسة

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع مديري المديريات التعليمية، بجميع المحافظات، في الساعة الثانية ظهر اليوم، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس بعد مرور الشهر الأول من انطلاق العام الدراسي الحالي 2023-2024.

توزيع المعلمين الجدد

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، إنه ستجري مناقشة السلبيات التي ظهرت خلال الشهر الأول من العام الدراسي، ومعالجة ظاهرة الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم على الطلاب، إضافة إلى تسكين المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف معلم من الدفعة الأولى، واستلامهم العمل.

توزيع المديرين الجدد على المدارس

أضاف المصدر، أن الاجتماع سيناقش توزيع المديرين الجدد على المدارس والذين تلقوا تدريبات، إضافة إلى توجيه المديريات بضرورة توعية الطلاب بأهمية الاستفادة من المحتوى والأسئلة الموجودة على موقع الوزارة.

أوضح أنه من المقرر أن يوجه الوزير المديريات بإعلان طبيعة وشكل امتحانات الشهادة الإعدادية سواء عقدها بنظام البوكليت أو ورقة الأسئلة والإجابة مثل السنوات الماضية.