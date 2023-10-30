مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة المنيا.. تعرف عليها

أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في المنيا بعد تطبيق التوقيت الشتوي، وذلك تنفيذا لخطة لتخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، لمدة ساعتين في كل منطقة بالتناوب.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في المنيا

وقال مصدر مسؤول بشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في المنيا تصل لمدة ساعتين، وذلك وفقا للجداول المعلنة من مجلس الوزراء منذ بداية أغسطس الماضي في نفس التوقيتات السابقة مع زيادة نصف ساعة لتكون مدة الانقطاع ساعتين بدلا من ساعة ونصف، مؤكدا أنه ورد لمركز التحكم القومي تعليمات لزيادة عدد ساعات فصل الكهرباء إلى ساعتين بدلًا من ساعة ونصف يوميا.

خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في المنيا

وتم تقسيم مدة تخفيف الأحمال في محافظة المنيا على 6 فترات، الفترة الأولى ستكون من الساعة 12 إلى الساعة 2 ظهرا في مراكز بني مزار، مغاغة، سمالوط، المنيا، أبوقرقاص، ديرمواس، مطاي، ملوي.

والفترة الثانية من الساعة 2 إلى 4 ظهرا، في مراكز في بني مزار، والمنيا، ومغاغة، وسمالوط، ومطاي، والعدوة، وديرمواس، وملوي، وأبوقرقاص، والمنيا الجديدة.

فترة تخفيف أحمال الكهرباء الثالثة من الساعة 4 إلى الساعة 6 عصرا، في ملوي، بني مزار، سمالوط، مطاي، أبوقرقاص، المنيا، مغاغة، العدوة، المنيا الجديدة.

فترة تخفيف أحمال الكهرباء الرابعة من الساعة 6 إلى 8 مساء في أبوقرقاص، المنيا، بني مزار، مطاي، المنيا الجديدة، العدوة، ملوي، ديرمواس، سمالوط، ومغاغة.

فترة تخفيف أحمال الكهرباء الخامسة من الساعة 8 إلى 10 مساء، في مناطق ملوي، أبوقرقاص، المنيا، سمالوط، بني مزار، المنيا الجديدة، العدوة، مغاغة، مطاي، وديرمواس.

وفترة تخفيف أحمال الكهرباء السادسة والأخيرة من الساعة 10 إلى 12 صباحا، في مراكز مغاغة، أبوقرقاص، ديرمواس، ملوي، بني مزار، العدوة، المنيا، سمالوط، ديرمواس.