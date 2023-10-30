«صحة الشرقية» تناقش خطة تطوير منافذ تقديم الخدمات الطبية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك اليوم الاثنين، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات التخطيط، والرعاية الحرجة والعاجلة، والتموين الطبي، والإدارة الهندسية، لمناقشة خطط تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية، واحتياجات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة من الأجهزة الطبية وغير الطبية.

استعراض الموقف الحالي للمشروعات الصحية الجارية

تناول الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروعات الصحية الجارية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وآخر المستجدات بها، ومناقشة نسب تنفيذ الأعمال بها، ومناقشة تطوير الأقسام الطبية في عدد من مستشفيات المحافظة، كما تم مناقشة احتياجات المستشفيات من الأجهزة الطبية والأجهزة غير الطبية مثل المجففات والغسالات والمولدات الكهربائية ذات القدرات العالية، لتحملها العمل بعد أعمال التطوير والتوسعات التي تتم بالاقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات.

متابعة تأمين مصادر الغاز بمطابخ المستشفيات

وكلف وكيل وزارة الصحة مديري الإدارات الفنية بمتابعة تأمين مصادر الغاز بمطابخ المستشفيات، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالكهنة، مع المتابعة المستمرة للصيانة الدورية للأجهزة، ومتابعة استلام الوحدات الصحية التي تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفائتها، بجانب متابعة الأعمال الجارية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية الأخرى، مشددا على سرعة الانتهاء منها في أقرب وقت، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.