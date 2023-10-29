الصحة الفلسطينية: 8069 شهيداً و20 ألف جريح في اعتداءات الاحتلال على غزة والضفة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 8069 شهيداً، وأكثر من 20 ألف جريح، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قبل قليل.

حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة والضفة

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأحد، أن 7955 شهيداً ارتقوا في قطاع غزة، و114 شهيداً في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد المصابين في القطاع الفلسطيني أكثر من 20 ألف مواطن، ونحو 2000 جريح في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة، في تقريرها، أن 73% من الشهداء في قطاع غزة، هم من الأطفال والسيدات والمسنين.

نفاد احتياطيات الأونروا من الوقود

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، أعلنت نفاد احتياطياتها من الوقود، مما أجبرها على تقليص عملياتها بشكل كبير.

وأضافت أن 84 شاحنة، هي مجمل الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح منذ 21 من الشهر الجاري، إذ تعمل منظمة الصحة العالمية، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لتسهيل إيصال الإمدادات الطبية إلى المستشفيات.

وأضافت الوزارة أن 34% من مستشفيات غزة لا تعمل، و65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما يعاني أكثر 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضا غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و380 حالة ما بعد الولادة تتطلب رعاية طبية بين النازحين، و15% من النازحين يعانون إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء ليست مجهزة، وتفتقر إلى الفرشات والأسرة الطبية.

وفيما يتعلق بالاعتداء على الكادر الصحي، ارتقى 116 شهيداً من الكوادر الصحية، وجرح أكثر من 100 آخرين، وتضررت 50 سيارة إسعاف، بينها 25 تعطلت عن العمل بشكل كامل.