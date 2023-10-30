محافظ مطروح: توسعة محطات تحلية المياه بالرميلة لزيادة الإنتاج

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال زيارته التفقدية لمجمع محطات تحلية مياه البحر الرميلة، عن توسعة محطات التحلية في الرميلة لزيادة إنتاجها، في ظل استمرار الزيادة السكانية مع زيادة أعداد المصطافين سنويا إلى مدينة مرسى مطروح، وزيادة الطلب على مياه الشرب.

محطات تحلية مياه البحر في مطروح

وتابع محافظ مطروح، اليوم، سير العمل في محطات تحلية مياه البحر وكان في استقباله الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ولفيف من المسؤولين والعاملين بالشركة، وزار المحطات الثلاثة التي تضم المجمع، وهي محطة تحلية رقم 1 بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة تحلية رقم 2 بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة تحلية رقم 3 بطاقة 12 ألف متر مكعب يوميا.

تقنيات تحلية مياه البحر

واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس الشركة عن آلية عمل محطات التحلية والتقنيات المستخدمة في عملية تحلية المياه، وكذلك عن خطط التوسعة والتطوير المستقبلية لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، وأكد على الجهود التي تبذلها الشركة في توفير المياه الصالحة للشرب لأهالي مدينة مطروح، وضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المشروعات والصيانة الدورية للمعدات والأجهزة.

الاهتمام بقطاع المياه

وقال محافظ مطروح إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرصه على متابعة المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم المواطنين بمدينة مرسى مطروح، وأن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المياه، باعتباره من أولويات التنمية المستدامة.

زيادة كميات المياه في المناطق النائية

وأكد أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه في كافة مناطق المحافظة، وخاصة في المناطق النائية والصعبة.