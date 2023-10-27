خريطة انقطاع مياه الشرب في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت 3 شركات مياه شرب وصرف صحي خريطة انقطاع مياه الشرب في 3 محافظات، هي كل من سوهاج، والدقهلية المنوفية، خلال الفترة الصباحية منذ الساعات الأولى من اليوم، وتصل للفترة المسائية ببعض الأماكن.

وأهابت شركات المياه بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه بتوفير مياه لقضاء احتياجاتها فترة الانقطاع خاصة أصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات.

خريطة انقطاع مياه الشرب في المحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة انقطاع مياه الشرب في المحافظات وفقا لبسان القطع بالشركات،

_أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قطع المياه عن 30 قرية ونجع بمركز جرجا بمحافظة سوهاج للحلال وتجديد محطة مياه جرجا السطحية، وحددت مواعيد قطع المياه من الساعة 11 من مساء اليوم للساعة 3 فجر غدا السبت ولمدة 4 ساعات.

_كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه من الساعة 10 صباحا غدا السبت حتى الساعة 2 ظهرا لمدة 4 ساعات بمركز السادات والقرى التابعة لها للصيانة الدورية، وغسيل المروقات وتطهير الخزانات.

_صرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه عن جمصة بالكامل، والمنطقة الصناعية، والسجن العمومي، والأمن المركزي، وبعض قرى بلقاس و زيان، والسلسول من الساعة 1 صباحا للساعة 4 فجرا من غدا السبت، لمدة 4 ساعات للصيانة الدورية.

كما تشهد بعض مناطق محافظة سوهاج ضعف المياه لإحلال وتجديد محطة مياه سوهاج غرب السطحية، وذلك في الثقافة والمخبز الآلي والحميات وشارع الجمهورية وشارع سيالة أولاد نصير من الساعة 10 مساء اليوم حتى 12 ظهر غدا السبت.

سيارات مياه مجانية عند قطع المياه

وتستعد الأماكن الواقعة في خريطة انقطاع مياه الشرب في المحافظات غدا السبت، تجهيز سيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إليها.