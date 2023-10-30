«مياه الشرب» بالشرقية تنفذ أنشطة ثقافية لطلبة المدارس للحفاظ على المياه

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية، بالتنسيق بين المديريات المعنية، لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيدا بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم، في تنظيم الندوات التوعوية والثقافية لطلبة المدارس، لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

من جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى تنسيق الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، مع مديرية التربية والتعليم، لتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية لطلاب المدارس التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، باعتبارهم صناع المستقبل وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية، ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشئ، والتعريف بالقضايا البيئية، وأهمها قضية التغيرات المناخية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.

ولفت «أبو حلاوة» إلى أن الندوات تضمنت تنفيذ ألعاب تفاعلية، منها أنشطة ارسم ولون، والسلم والثعبان، والعجلة الدوارة وغيرها ومسرح العرائس والمتحري الصغير، وندوات توعية وورش تعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وكذلك توزيع برشوارت توعية موضح بها أرقام الشكاوى والاستفسارات والتظلمات، بجانب عقد مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين.