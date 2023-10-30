نص ما جاء برسالة 3 محتجزات إسرائيليات في غزة إلى نتنياهو (فيديو)

نشرت حركة حماس مطقع فيديو يظهر 3 محتجزات إسرائيليات لدى حركة حماس، في قطاع غزة، تتحدث إحداهن إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تتهمه بأنه المسؤول عن استمرار معاناتهن منذ 23 يوماً، وأكدت أن المحتجزين يعلمون بأن هناك مطالب بوقف إطلاق النار، وكان من المفترض إطلاق سراحهم.

وجاء في رسالتها: «بنيامين نتنياهو، مرحبًا، نحن محتجزين منذ 23 يومًا، أمس كان هناك مؤتمر صحفي مع عائلاتنا، نعلم أنه كان هناك مطلب لوقف إطلاق النار، كنت مفترضًا أن تطلقنا جميعًا، كنت ملزمًا بإطلاق سراحنا جميعًا، وبدلاً من ذلك نحن نسافر في العجز السياسي الأمني والعسكري الدبلوماسي الخاص بك، بسبب هذا الإهمال الذي فعلته بالنسبة لي في أكتوبر لأنه لم يكن هناك جيش، لم يأت أحد ولم يسمع عنا ونحن مواطنون أبرياء ندفع الضرائب لدولة إسرائيل ونحن محتجزين في ظروف غير آدمية».

المحتجزة: اسمح لنا بالعودة إلى عائلاتنا الآن

وأضافت: «أنت تقتلنا، أنت ستقتل، هل تريد أن تقتلنا جميعًا؟ أنت تريد أن تقتلنا جميعًا، أنت تريد قتلنا جميعًا، ليس كافيًا بالنسبة لك قتل جميعنا، ليس كافيًا قتل المواطنين الإسرائيليين، حررنا الآن، حررنا المواطنين الخاصة بهم، حرر الأسرى الخاصة بهم، حررنا، حررنا جميعًا، اسمح لنا، اسمح لنا بالعودة إلى عائلاتنا الآن، الآن».

نتيناهو: فيديو المحتجزات دعاية نفسية وقاسية

ورد بنيامين نتنياهو في نبأ عاجل أذاعته «القاهرة الإخبارية»، وأكد إن حكومته ستفعل ما بوسعها لتحرير المحتجزين، كما وصف فيديو المحتجزات بأنها دعاية نفسية وقاسية.