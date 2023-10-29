الانتقادات تحاصر بنيامين نتنياهو.. تغريدة محذوفة وخسائر اقتصادية فادحة

خلال الساعات القليلة الماضية، أدلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، ببعض التصريحات التي اعتذر عنها، وقام بتغييرها بعد ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير اقتصادية أن دولة الاحتلال تكبدت خسائر كبيرة نتيجة الحرب الأخيرة على قطاع غزة، منذ يوم 7 أكتوبر الجاري.

وبعد أن نشر بنيامين نتنياهو تغريدة على موقع «إكس»، تضمنت هجوماً على الأمن العام والاستخبارات، فيما يتعلق بعملية «طوفان الأقصى»، عاد رئيس حكومة الاحتلال ليعتذر عن تلك التصريحات، قائلاً: «نقدم الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية، ونعزّز القوات في غزة»، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأحد.

بنيامين نتنياهو يحذف التغريدة

وحذف بنيامين نتنياهو تغريدة نشرها عبر منصة «إكس»، هاجم فيها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، واتهمها بالفشل، ثم حذفها واعتذر عنها قائلاً: «لم يتم في أي وقت توجيه تحذير لرئيس الوزراء بشأن وجود نية من جانب فصائل فلسطينية لبدء حرب، بل على العكس من ذلك، فإن جميع مسؤولي الدفاع، بما في ذلك رؤساء مديرية المخابرات والشاباك، قدروا أن الفصائل تم ردعها، وهذا هو التقييم الذي تم تقديمه مراراً إلى رئيس الوزراء والحكومة، من قبل جميع الجهات في الدفاع، ومجتمع الاستخبارات حتى اندلاع الحرب».

الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة

وعن حجم الخسائر التي تكبدتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي تسبب فيها نيامين نتنياهو، كشفت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفصائل الفلسطينية أعلنت فشل الهجوم البري لجيش الاحتلال على غزة، حيث وقعت خسائر كبيرة في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي.

انخفاض قيمة العملة الإسرائيلية مقابل الدولار

كما تكدبت دولة الاحتلال خسائر اقتصادية فادحة، فمنذ بدء الحرب انخفضت قيمة العملة الإسرائيلية «الشيكل» أمام الدولار، إذ كانت عملتها تساوي 26 سنتاً أمريكياً، وأصبحت تساوي 25 سنتاً فقط، وهو أقل مستوى منذ 2015، ما قد يدفع البعض لتجنب الاستثمار فيها وزيادة أسعار السلع وغيرها، بحسب ما أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد أنيس، في تصريحات لـ«الوطن» في وقت سابق.