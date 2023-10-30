تجهيز 60 شاحنة مساعدات للانطلاق إلى غزة عبر معبر رفح

قال موفد «القاهرة الإخبارية» إلى معبر رفح، مصطفى عبدالفتاح، إنه جرى تجهيز 60 شاحنة مساعدات؛ تمهيدًا لإدخالها إلى الجانب الفلسطيني عبر منفذ رفح الحدودي.

انفراجة في ملف المساعدات

وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن هذه هي القافلة الأكبر التي تستعد لدخول القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن مصر تسعى لإحداث انفراجة كبيرة في ملف إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.

ولفت إلى أن المساعدات الدولية تتوافد عبر مطار العريش للانطلاق بها إلى معبر رفح، ما يعكس الجهود التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إقناع دول العالم بضرورة إدخال مساعدات بشكل مستدام للأراضي الفلسطينية.

تجهيز عشرات الشاحنات لدخول غزة

وأضاف أن الإجراءات على قدم وساق لتجهيز المزيد من الشاحنات، وهناك عشرات الشاحنات التي جرى تجهيزها بخلاف الـ60 الموجودة، والتي هي في طور الانطلاق للأراضي الفلسطينية.