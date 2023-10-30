«الشباب» والرقابة الإدارية يعلنان إطلاق سلسلة «اعرف حقوقك 4» ببورسعيد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة لقاءات «اعرف حقوقك وواجباتك» في بورسعيد، حيث أكد الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن إطلاق هذه الفعاليات يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف البيان أن الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، بالوزارة تنفذ هذه اللقاءات بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتستمر حتى 31 أكتوبر 2023 في المدينة الشبابية ببورسعيد، حيث تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى زيادة الوعي بحقوق وواجبات الموظفين العاملين في مجالات الشباب والرياضة، وتعزيز ثقافة الحوكمة ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية. كما توفر الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة.

120 مشاركا في الفعاليات

وأشار البيان إلى أن فعاليات اللقاء، ويشارك فيها 120 مشاركًا من العاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والشؤون المالية بمديريات الشباب والرياضة ببورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية، بالإضافة إلى عدد من الشباب ورواد النشاط الرياضي بالمحافظات المشاركة، قد بدأت بالسلام الجمهوري، ثم ألقت دينا بيومي، مدير عام المراجعة الداخلية بوزارة الشباب والرياضة، كلمة أكدت فيها تحيات وزير الشباب والرياضة للمشاركين.

وأكدت أن الوزارة تسعى لتنفيذ رؤية مصر 2030 وتعمل جنبًا إلى جنب مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد على نشر قيم الحوكمة ومكافحة الفساد من خلال مثل هذه الفعاليات التي تستهدف العاملين في مجالات الشباب والرياضة بالمحافظات.

مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وأشار البيان إلى أن أولى الجلسات شهدت مناقشة الاستراتيجية الوطنية لـ مكافحة الفساد 2023-2030، وفي الجلسة الثانية تم التطرق إلى المسؤولية التأديبية للموظف العام في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وشهدت الجلسات تفاعلاً بين الخبراء والحضور، وتم تقدير جهودهم من خلال إهداء درع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة للخبراء المحاضرين ولمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.