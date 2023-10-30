«الشباب والرياضة» و«مودة» ينظمان سلسلة مقابلات لاكتشاف رائدات أعمال

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- إدارة الفتاة والمرأة ، سلسلة مقابلات شخصية مع مجموعة من السيدات والفتيات يمثلن مجموعة من مراكز الشباب المحيطة في محافظة القاهرة، بمركز شباب الإمامين والتونسي في إطار استراتيجية مؤسسة مودة مساجد آل البيت تنمية وتطوير، برئاسة الدكتور علي جمعة نحو التنمية في المجتمعات المحيطة بمساجد آل البيت.

اكتشاف مجموعة من رائدات الأعمال ذوات الخبرة

وتهدف سلسلة المقابلات اكتشاف مجموعة من رائدات الأعمال ذوات الخبرة في مشروعات المرأة الصغيرة والمتوسطة، بداية من الكروشيه والنسج بأنواعه المتنوعة وصولا إلى الخياطة والحياكة بتفرعاتها المختلفة؛ حتى يتم ثقل هذه الخبرة بمزيد من الدورات المتقدمة، تمكنهم من فتح مشروعات مستقلة تعمل مستقبلا على تدريب المزيد من الفتيات بها؛ الأمر الذي يحقق مفهوم التنمية نحو التمكين الإقتصادي للمرأة .

وتُعد هذه الخُطوة تعزيزا فى إطار التعاون بين الجانبين، لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة لمزيد من الفرص المتاحة، لتوفير التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات عن طريق مراكز الشباب، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة في شتي المجالات.

برنامج عمل الحكومة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مجال ريادة الأعمال يأتى في مقدمة اهتمامات وزارة الشباب والرياضة، سعيا لخلق فرص جديدة لـ رواد الأعمال الشباب، وتحقيق برنامج عمل الحكومة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 من حيث تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت حزمة من البرامح والمشروعات في هذا الإطار منها «تأهيل 5 ملايين شاب لسوق العمل، ومبادرة طور وغير، ومبادرة معسكرات الابتكار ورياة الأعمال، وحاضنات ريادة الأعمال، وبرنامج مشوراي»، وذلك في إطار تدريب الشباب وتزويدهم بمهارات الاتصال، وتحديد الأهداف والتفكير الابتكاري ومهارات التوظيف، ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، وإقامة المشروعات الصغيرة.