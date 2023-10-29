«منهج الشريعة الإسلامية في مكافحة الفساد» أمسية دينية في مطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، أمسية دينية، عقب صلاة العشاء، بمسجد «القرية الحمراء» بمدينة الحمام، تحت عنوان «منهج الشريعة الإسلامية في محاربة الفساد».

وأوضح الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، أن الفساد أزمة أخلاقية، وخلل في القيم، وانحراف في السلوك عن القوانين والأعراف والدين، وهو ظاهرة عالمية تتطلب إرادة صادقة من الدول والحكومات والأفراد على حد السواء لتقويض الظاهرة والحد من انتشارها، وحصرها في أضيق خناق.

السرعة الإسلامية تحارب الفساد

وقال عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، خلال فعاليات اللقاء، اليوم، إن منهج الشريعة الإسلامية في محاربة الفساد، قائم بالأساس على تقوى الله ومراقبته، وتحقيق المساواة والعدل بين المواطنين، من خلال نظام قضائي عادل يطبق سياسة عقابية رادعة، لا مكان فيها للمحسوبية، أو استغلال النفوذ، وأن القرآن الكريم حكى باستفاضة ما حل بالأمم الغابرة، عندما خالفت تعاليمه، فانتشر فيها الفساد، الذي كان نهاية لكل حضارة، ومعول هدم لكل بناء جميل، ليحل بها عقاب ربها الشديد، لافتا إلى أن كلمة، فساد، ورد ذكرها في القرآن الكريم عشرات المرات، للدلالة على خطورة هذا المرض الاجتماعي الذي حذر الإسلام من انتشاره قبل قرون عديدة.

أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفساد

واستعرض أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفساد، وكيفية معالجتة بتقوية الإيمان ومخافة الله في السر والعلن، وأن الدين الاسلامي دين حق والقرآن الكريم ، وأن السنة منهجنا في الحياة، وأهمية تقوية الروابط بين العبد وربة، مؤكدا علي ضرورة تبين الحق، والبعد عن نشر الفساد أو الإسهام فيه بأية طريقة كانت، لافتاً إلى أن من أهم الطرق السلبية في نشره تناقل مقاطع تشكك بالشريعة، وتسهم في الفساد بشكل كبير، متمنية من الجميع تمثيل الشريعة خير تمثيل والتمسك بها.

وشهدت الندوة حضوراً لافتاً، وتفاعلاً كبيراً من رواد المسجد منا أثرى موضوع النقاش، من خلال ما طرحوه من مناقشات، وأسئلة ومداخلات.