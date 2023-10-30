الكنيسة توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتقديم خدمات الدفع بموقعها الرسمي

وقع اليوم الاثنين بروتوكول تعاون بين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وبنك مصر لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني، وذلك لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

حضر توقيع البروتوكول قداسة البابا تواضروس الثاني، والسيد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وَقَّع البروتوكول القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

تأتي الشراكة مع بنك مصر في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتحول الرقمي وتعزيز جهود الشمول المالي.