جيبوتي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن الأفريقي لشهر نوفمبر

أعلن الاتحاد الأفريقي اليوم الاثنين، عن تولي جمهورية جيبوتي الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، لشهر نوفمبر المقبل.

بيان لمجلس الأمن والسلم الإفريقي

وأوضح بيان مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، أن جمهورية جيبوتي تتولى رئاسة المجلس، بقيادة السفير عبدي محمود عيبي، الممثل الدائم لجمهورية جيبوتي لدى الاتحاد الأفريقي.

ويتضمن برنامج عمل مجلس السلم والأمن الافريقي خلال شهر نوفمبر، الاحتفال السنوي بيوم الشباب الأفريقي، فيما تركز الدورة القادمة لمجلس السلم والأمن، المقرر عقدها في 7 نوفمبر، على تغير المناخ والسلام والأمن.

توقعات بإحاطة حول المناخ

ومن المتوقع أن يتلقى مجلس السلم والأمن إحاطة حول تقرير تقييم مخاطر الأمن المناخي القاري الأفريقي حول تغير المناخ والسلام والأمن، وتقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول العلاقة بين تغير المناخ والسلام والأمن في أفريقيا خلال جلسة الشهر.

استعدادات جنوب السودان للانتخابات

ويعقد المجلس جلسة بشأن جنوب السودان، ومن المتوقع أن تستعرض هذه الجلسة التقدم المحرز واستعدادات جنوب السودان واستعداده للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في ديسمبر 2024.

وفي 17 نوفمبر المقبل، يعقد مجلس السلام والأمن دورة حول المرأة والسلام والأمن في إفريقيا، ويشكل هذا جزءًا من الاجتماع السنوي لمجلس السلام والأمن.