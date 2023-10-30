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«راعي مصر للتنمية» تطلق 338 قافلة طبية مجانية في 20 محافظة خلال أكتوبر

كتب:

محمد أباظة
06:05 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
إقبال المواطنين على العيادات المتنقلة

إقبال المواطنين على العيادات المتنقلة

أعلنت مؤسسة «راعي مصر للتنمية»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذ 338 قافلة طبية، خلال شهر أكتوبر الماضي، في تخصصات مختلفة (باطنة- عظام- أطفال- جلدية – رمد – نساء)، للكشف بالمجان على المواطنين الأولى بالرعاية بالمحافظات، حرصًا من المؤسسة على توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها.

جهود التحالف الوطني

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكل محافظات الجمهورية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت المؤسسة، أن قوافلها الطبية- خلال شهر أكتوبر- انتشرت في 20 محافظة وأكثر من 300 قرية وعزبة ونجع، وتمكنت من الكشف على آلاف المرضى من غير القادرين وصرف الدواء لهم بالمجان.

العيادات المتنقلة

يشار إلى أن العيادات المتنقلة لمؤسسة راعي مصر، وصل عددها حاليا إلى نحو 28 عيادة متنقلة، وتأمل المؤسسة في وصولها إلى 100 عيادة متنقلة لخدمة 8 ملايين مريض، ويصل عدد الفرق الطبية إلى 50 فريقًا طبيًا، بمشاركة 300 طبيب.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.