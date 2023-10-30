جلسات تخاطب وعلاج طبيعي لذوي الهمم مجانا في مركز شباب الحرمين بالإسكندرية

تفقدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، مركز التخاطب وتنمية المهارات بمركز شباب الحرمين لدعم ذوي القدرات والهمم «القادرون باختلاف»، وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمات بالشكل المطلوب وتوفير كافة الإمكانيات التي تناسب ذوي القدرات وتشعرهم بالراحة وحسن التعامل.

جلسات وتدريبات مجانية

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، لـ«الوطن»، إن مركز التخاطب وتنمية المهارات بمركز شباب الحرمين يقدم جلسات التخاطب لذوي الهمم وجلسات العلاج الطبيعي بالمجان تماما تحت إشراف نخبة من كبار الأخصائيين المتخصصين في المجال، وذلك دعما من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لذوي الهمم «قادرون باختلاف».

جلسات أسبوعية

وأكدت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن المديرية تولي اهتماما خاصا بأبنائنا من ذوي القدرات، حيث إنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، مشيرة إلى أن جلسات التخاطب بمراكز التدريب وتنمية الإبداع تنفذ بشكل أسبوعي وعلى مدار العام بمراكز الشباب، وتقدم جميع خدماتها الرياضية والفنية وجلسات التخاطب بالمجان لذوي الهمم بمحافظة الإسكندرية.