«تعليم الدقهلية» تتعاون مع «سبركس إيجيبت» لعقد اختبار «توفاس» بالمدارس

وقع هاني عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بروتوكول تعاون مع مؤسسة «سبركس إيجيبت لتنمية مهارات الأكاديمية للرياضيات الذهنية»، وذلك لعقد اختبار «توفاس» بمدارس المحافظة.

توقيع بروتوكول تعاون بالدقهلية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إلى أنه جرى توقيع البروتوكول بتوجيهات من الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات محافظة الدقهلية، والأستاذ ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بضرورة النهوض بالعملية التعليمية ورفع مستوى الطلاب.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن التعاون جاء بهدف قياس مستوى الطالب في مادة الرياضيات، من خلال إجراء اختبار مدته 40 دقيقة بدون استخدام الآلة الحاسبة ويتضمن الامتحان ست مستويات ويشتمل على 60 إلى 80 سؤالا، حسب كل مرحلة دراسية، ويكون الاختبار أونلاين من خلال لينك يتم إرساله إلى المدرسة ويتم إرسال username والباسورد قبل الامتحان بيوم.

ويتم الإعلان النتيجة بعد الامتحان بأسبوعين ويحصل الطالب الناجح على شهادة معتمدة من اليابان، وذلك لكل طالب حاصل على 80٪؜ فيما أعلى ويتم تحليل النتائج لكل وحدة امتحانية وتحديد مستوى الطالب، مما يساعد المدرس علي معرفة مستوى الطالب وتحديد نقاط القوة والضعف ووضع خطة للنهوض بالمستوى العلمي للطالب من خلال تحديد نقاط ضعفه.