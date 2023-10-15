بعد زيارته لها في الصين.. أشرف صبحي يشهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب وشركة دافينج الصينية

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وشركة دافينج الصينية؛ لتبادل الخبرات والتجارب الصينية المصرية في مجال التصنيع الرياضي، وذلك في إطار نتائج زيارته لشركة دافينج الصينية وغيرها من الشركات ذات الشأن في التصنيع الرياضي بالصين، خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر المنقضي.

توفر المعدات والأنظمة التكنولوجية الأساسية

وتعد دافينج الشركة الرائدة عالمياً في توفير الحلول المتكاملة لقطاعات الصناعة الثقافية والرياضية والسياحية، حيث توفر المعدات والأنظمة التكنولوجية الأساسية من خلال التصميم، والتصنيع الذكي والتركيب وتقديم اقتراحات التشغيل للأماكن الثقافية والرياضية والسياحية مثل المراكز الثقافية والمراكز الرياضية ومراكز الإذاعة والتلفزيون، والأماكن الثقافية والمتنزهات والمؤتمرات و المعارض ومراكز النقل، في شاركت في أكثر من ٥٠٠٠ مشروع كلاسيكي في ٦ قارات.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن البروتوكول يهدف إلي تعزيز القدرة التنافسية الدولية للشركات المصرية وتحسين المستوى الرياضي، والتعاون في تطوير صناعة الإنشاءات الرياضية في مصر (استشارات و تصميم وبناء مختلف المرافق والأماكن الرياضية بما ذلك الرياضات الإلكترونية"، في إطار اهتمام ودعم القيادة السياسية للملف الرياضي داخل مصر.

أضاف "صبحي"إلي أن البروتوكول يهدف أيضاً إلي توسيع نطاق الأعمال على سبيل المثال لا الحصر "صناعة المنافسة في الاداء، وصناعة السلع الرياضية وصناعة السياحة الرياضية، وصناعة الإعلام الرياضي، وصناعة خدمات الأماكن الرياضية وصناعة الأفلام والتلفزيون الرياضية، وصناعة المؤتمرات والمعارض الرياضية، وصناعة إعادة التأهيل الرياضي ، صناعة الترفيه، واللياقة البدنية والصناعة الثقافية والإبداعية، والتعاون في مجال التصنيع الرياضي (إنشاء مصانع مشتركة للإنتاج الرياضي، ونقل تكنولوجيا التصنيع الرياضي إلى جمهورية مصر العربية، والتعاون في مجال تنظيم التعاون العالمي والإقليمي.

وأستعرض الدكتور أشرف صبحي الأداء الإقتصادي والمالي لقطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة من 2018 إلي 2023، وحجم الإستثمارات الحكومية المباشرة، وحجم الدعم المنصرف من الوزارة لرعاية النشء والشباب، والقيم الإستثمارية لمشروعات B.o.t بمراكز الشباب، والقيم الإستثمارية لمشروعات B.o.t بقطاع الأندية الرياضية، والقيم الإستثمارية للمشروع القومي لتطوير الاستادات الرياضية.

مصر لديها سوق مفتوح يحقق قيمة مضافة للشركات

لفت وزير الرياضة إلي أن مصر لديها سوق مفتوح يحقق قيمة مضافة للشركات ذو التنافسية العالمية في المجال الرياضي، مشيراً إلي أن السوق المصري والأفريقي يحتاجان المزيد من العمل، متمنياً أن يحقق البروتوكول الهدف منه وهو ايجاد شريك حقيقي في الإدارة والتطوير من الجانب الصيني.

وخلال اللقاء، تم استعراض ما تقوم به شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية برئاسة الاستاذ عمر بلبع والعوائد التي قدمتها الشركة منذ انشائها، وكذا تم استعراض ما تقوم به الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية كابتكس CAPTEX برئاسة المهندس أحمد العبد.

وتعمل شركة دافينج انطلاقا من رؤية "المزود العالمي الرائد لحلول - تكامل صناعة السياحة الثقافية والرياضية"، تتخذ شركة دافينج تكنولوجيا الابتكار الثقافي والرياضي والسياحي" و"خدمات التمكين الثقافي والرياضي والسياحي" كمحرك قوي، وتأخذ التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا الواقع الافتراضي كأساس يشجع على ابتكار وتطبيق G5 و AR/VR، والذكاء الاصطناعي، و METAVERSE، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات ذات الصلة، والتى تعزز التبادلات والتعاون الدولي وتعمل على بناء بيئة جديدة لصناعة السياحة الثقافية والرياضية.

قام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة الأستاذ محمد سعيد مازن الوكيل الدائم للوزارة، ومن الجانب الصيني، السيدة/ هانجدان وو، المدير العام للأعمال الدولية لشركة دافينج.

حضر مراسم توقيع البرتوكول السيد/ هوا فنغ رئيس مجلس إدارة شركة دافينج، السيد/ جامين فنغ، مساعد رئيس مجلس الإدارة، السيد/ لي تشانغ، المدير الإقليمي لمصر، السيد/ كيتشاو جيانغ، معتز أحمد المستشار القانونى لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، محمد علاء الأمين العام لموسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، عمر وانج نائب رئيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين.

ومن جانب وزارة الشباب والرياضة المستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزير، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور محيي معروف رئيس الادارة المركزية للتمويل والاستثمار، محمد الشاذلي مدير عام الإدارة العامة للمكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي، محمود فوزي مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، الدكتور محمد فوزي مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، رانيا سامي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.