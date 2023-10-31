متحف قصر المجوهرات الملكية بالإسكندرية يحتفل بمرور 100 عام على إنشائه

احتفالا بمرور 100 عام على بناء قصر الأميرة فاطمة حيدر و37 عام على افتتاح متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، تم عرض فيلم وثائقي بعنوان «متحف المجوهرات بين الماضي والحاضر» الذي ضم مجموعة صور متنوعة عن حياة الأميرة فاطمة حيدر «صاحبة القصر» من داخل القصر والمأخوذة من البوماتها الشخصية والمهداة من حفيدها المستشار محمد يكن، وعرض أيضًا صور حالية للمتحف.

تاريخ المتحف

يقول محمد السيد، مسئول الوعي الأثري بآثار الإسكندرية لـ«الوطن» يعد متحف المجوهرات الملكية نموذجًا فريدًا ومميزًا للمباني المصرية المستوحاة من الطراز الأوروبي، صممه الفنان الإيطالي أنطونيو لاشياك، على غرار القصور الأوروبية.

المتحف في الأصل قصر خاص بالنبيلة فاطمة الزهراء حيدر، من الجيل الخامس من أحفاد محمد علي باشا، تم الانتهاء من بناء القصر عام 1923 ليكون مقرًا صيفيًا للأميرة وأسرتها، وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952م تمت مصادرة القصر ليصبح استراحة رئاسية، حتى صدر قرار جمهوري سنة 1986م بتخصيص القصر ليكون متحفًا للمجوهرات الملكية لأسرة محمد علي، و‎تم افتتاح المتحف رسميًا يوم 29 أكتوبر عام 1986م.‏

1000 قطعة مجوهرات

ويضيف يقع المتحف في منطقة زيزينيا بالإسكندرية، ويتكون القصر من جناحين؛ جناح شرقي، وجناح غربي يربط بينهما ممر ذو شرفات على الجانبين يتكون الجناح الغربي من طابقين، يضم الأول 4 قاعات وبهو وحمام، أما الثاني فيضم أربع قاعات ملحق بها 4 حمامات يتوسطها بهو كبير. يحتوي المتحف على 13 قاعة عرض يعرض فيها ما يقرب من 1000 قطعة‏ مجوهرات.