حفل زفاف في متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.. فما القصة؟ (صور)

اجتمعت أسرة النبيلة فاطمة حيدر في قصرها بالإسكندرية بعد 60 عاما من تسليمه للدولة، وهو ما يعرف حاليا بـ«متحف المجوهرات الملكية»، حيث احتضن عقد قرآن حفيدتها هند محمد يكن في أول تجمع عائلي داخل هذا القصر منذ تسليمه ما جعل الفرحة فرحتين لهم جميعا.

يقول محمد يكن، حفيد النبيلة فاطمة حيدر ووالد العروسة، إن فكرة الزفاف داخل القصر جاءت منه بأن تحتفل ابنته بعقد قرانها في قصر جدتها، وبالفعل عمل على ذلك من خلال الحصول على الموافقات وتسهيل الإجراءات لتجمع الأسرة سويا داخل القصر للمرة الأولى منذ 60 عاما، حيث جرى تسليمه إلى الدولة عام 1964.

تفاصيل فرح حفيدة فاطمة حيدر بمتحف المجوهرات الملكية

وأضاف «يكن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عودة تجمع العائلة داخل القصر بعد 60 عاما، جعلتهم يشعرون بالفرحة، موضحا سبب ذلك: «لأننا كنا نتمنى نعيش فيه، وشعرت أني كنت جوا بيتي والناس أشعرونا بالحب والمساعدة والترحيب».

وأشار إلى أن حفل الزفاف بدأ بإجراء التصوير «فوتوسيشن» داخل القصر، وبعد الانتهاء من التصوير جرى عقد القران على سلم القصر في الحديقة وهذا أمر معتاد أن تكون الاحتفالية في الهواء الطلق.

ذكريات قصر فاطمة حيدر

وعن ذكرياته مع القصر، فأوضح أنه لم تكن لديه ذكريات حيث جرى تسليمه وهو في الصغر، إلا أن والدته عاشت في القصر فترة، لمدة 20 عاما، قبل وفاتها وقصت له ذكرياتها مع القصر الذي تحول بعد ذلك إلى متحف المجوهرات الملكية.

وأشار إلى أن ما يتذكره من قصص جدته مع القصر أنها عاشت في البدروم من 1954 حتى 1964 بسبب التكلفة الكبيرة على القصر بسبب مصادرة جميع أموالها، وقررت تركه بنفسها للدولة لأنه كان لديها صعوبات في المعيشة وقتها على الرغم من الدولة أعطتها الفرصة للعيش في القصر طوال حياتها.

وأعرب عن سعادته بعودة الأسرة للقصر ساعات قليلة في مناسبة سعيدة مثل هذه المناسبة.