أسعار دخول متحف المجوهرات الملكية للمصريين.. تبدأ من 5 جنيهات للطلاب

كشفت علا سامي، مسؤول قسم التسويق بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، عن أسعار تذاكر دخول المتحف بالنسبة للمواطنين المصريين والعرب، مشيرة إلى أنها 20 جنيها، موضحة أن سعر التذكرة بالنسبة للطالب المصري والعربي هي 5 جنيهات فقط، وللسائح الأجنبي 120 جنيها، وللطالب الأجنبي 60 جنيها، مشيرة إلى أن دخول الأطفال حتى سن 6 سنوات يكون بالمجان، موضحة أن رسوم دخول المتحف تٌدفع بالكروت البنكية فقط.

مواعيد عمل المتحف يوميا

وأضافت، في بيان صحفي، أن مواعيد عمل المتحف يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء على أن يكون موعد غلق شباك التذاكر بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية في الساعة 4.15 عصرا في جميع الأيام بما في ذلك أيام الإجازات والأعياد والمناسبات.

التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالهاتف المحمول مجانًا

وأشارت مسؤول قسم التسويق بالمتحف، إلى أنه يُسمح لزوار متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية بالتصوير الفوتوغرافي التذكاري بالهاتف المحمول مجانًا شريطة عدم استخدام الفلاش.

وفى سياق متصل، استقبل اليوم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية وفدا من مدرسة هارفارد، حيث قامت إدارة العلاقات العامة بالمتحف باستقبالهم ومتابعة مسار الزيارة، كما قام أمناء المتحف بالشرح لهم داخل قاعات المتحف للتعرف على تاريخ القصر وأهم مقتنياته.