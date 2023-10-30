الصحة الفلسطينية: الطواقم الطبية والمرضى لا يستطيعون مغادرة المستشفى التركي بعد قصفه

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطواقم الطبية والمرضى في المستشفى التركي لا يستطيعون مغادرته بعد تعرضه للقصف من الجيش، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

قصف مبنى بجانب المستشفى الإندونيسية بغزة

وقصفت قوات الاحتلال المستشفى التركي بمنطقة نتساريم وسط قطاع غزة، واستهدفت مبنى بجانب مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، وكان نتيجة ذلك إلحاق أضرار بالغة بالمبنى، كما تعرضت حياة مئات الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنازحين فيه للخطر.

وأكد مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني صبحي سكيك، استهداف طائرات الاحتلال للمستشفى للمرة الثانية، وهو المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في القطاع، ما أدى لإلحاق أضرار بالغة فيه وتعطل بعض أنظمة العمل الكهرومكانيكية وتعرض حياة المرضى والطواقم للخطر.