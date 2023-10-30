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البيت الأبيض يعلن تأييده وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

كتب:

شروق مراد
06:32 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

أعلن البيت الأبيض تأييده لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم شروق مراد