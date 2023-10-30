البيت الأبيض يعلن تأييده وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية كتب: شروق مراد 06:32 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023 غزة.. أرشيفية أعلن البيت الأبيض تأييده لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حماة الوطن: الحرب في غزة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين فلسطين تطالب جامعة الدول العربية بعقد قمة لبحث العدوان على غزة عشرات الشهداء في تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة مراسلة «القاهرة الإخبارية»: طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق بكثافة في سماء غزة عضو بـ«فتح»: ضغوط متزايدة على حكومة الاحتلال لوقف التصعيد في غزة غزة فلسطين وقف إطلاق النار البيت الأبيض بقلم شروق مراد