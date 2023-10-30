«اتصالات النواب»: البريد يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات للمواطنين

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي، والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023، وبحضور الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة البرلمانية، أن البريد المصري يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات للمواطنين سواء الخدمات البريدية أو خدمات الشهر العقاري أو الأحوال المدنية.

وأوضح أن البريد المصري يسابق الزمن بما يتماشى مع تحقيق جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في الجمهورية الجديدة.

الاتفاقية جيدة وفي صالح الدولة المصرية

وأشار إلى أن الاتفاقية جيدة وفي صالح الدولة المصرية، مشيدا بالتعاون المثمر بين الحكومة ممثلة في البريد المصري والبرلمان، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للجمهور.

حصر جميع مكاتب البريد التي تقدم خدمات الشهر العقاري

وطالب رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب بضرورة التنسيق بين نواب البرلمان ولجنة الاتصالات لحصر جميع مكاتب البريد التي تقدم خدمات الشهر العقاري من عدمه، وكذلك التي تقدم خدمات الأحوال المدنية؛ تمهيدا لتعميمها على 4200 ومكتب حول الجمهورية.