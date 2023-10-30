هاني العتال ممثلا لـ«حماة الوطن» في لقاء «حملة السيسي الانتخابية» بالجالية الفلسطينية

شارك هاني العتال، أمين الأمانة المركزية بحزب حماة الوطن، ممثلا عن الحزب في اللقاء المفتوح الذي نظمته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مع أعضاء الجالية الفلسطينية بالقاهرة، برئاسة السفير دياب اللوح، وبحضور عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والدينية والشبابية والمجتمعية وكافة مكونات المجتمع المصري.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد هاني العتال أن اللقاء الذي ضم عددا من الشخصيات العامة، يأتي في ضوء اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية ودعما للأشقاء الفلسطينيين، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية التي يشهدها قطاع غزة.

وأشار إلى أن موقف مصر واضح منذ الأزمة، وهو دعم ومساندة القضية الفلسطينية، والسعي الدائم نحو الوصول إلى تهدئة الأوضاع ووصول المساعدات الإنسانية والدواء إلى قطاع غزة، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الجانب الفلسطيني يقدر جهود القيادة السياسية

وأوضح العتال أن الجانب الفلسطيني يقدر الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية منذ اندلاع الأزمة الكبيرة، لافتا إلى أن المشاركين في اللقاء وجهوا الشكر لمصر على دعمها ومساندتها الدائمة من أجل إنهاء الصراع.

استمرار الجهود المصرية من أجل وقف العنف

وأوضح ممثل حزب حماة الوطن خلال اللقاء، استمرار الجهود المصرية من أجل وقف العنف، وكذلك رصد الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، باعتبار أن القضية الفلسطينية تمثل أمنا قوميا لمصر.

وجدد هاني العتال تمسك حزب «حماة الوطن» برفض التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، وحقهم في البقاء على أراضيهم، مشيرا إلى تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن مصر القومي.