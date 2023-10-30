آخر تطورات الوضع في غزة.. لا ماء أو دواء وقوات الاحتلال تقصف سيارات الإسعاف

كشف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، تفاصيل وتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

القصف مستمر مع اجتياح بري

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن القصف مستمر مع اجتياح بري ببعض المحاور المختلفة على القطاع من كل المحاور، منوها بأن الوضع كما هو عليه لا ماء ولا غذاء ولا دواء للمرضى.

وتابع «الهباش»: خدمة الإسعاف في أدنى مستوياتها بسبب قصف سيارات الإسعاف، وعشرات الآلاف من المباني التي قصفت وهدمت، مشيرا إلى أنه لا هدنة حتى الآن؛ بسبب الدعم الامريكي بالمال والسلاح والخبرات العسكرية لجيش الكيان المحتل.

واستكمل مستشار الرئيس الفلسطيني: دولة الاحتلال لا تسمع إلا للبيت الأبيض فقط، والضغط يجب أن يمارس على الإدارة الأمريكية لوقف تلك المجازر.

وعلق الدكتور محمود الهباش قائلا: لا شعبية ولا قبول لجيش الاحتلال، وكل ما يعني الفلسطينيين إنقاذ الشعب في قطاع غزة ووقف جرائم الحرب وإمداد القطاع بكل الاحتياجات التي يحتاجها، لأن سياسة الاحتلال تدفع الأمور رغما عن الجميع نحو الكراهية والضغينة، ونحن في خضم الحرب نواجه وحشا همجيا، رغم تلاحم الشعب الفلسطيني، ولا حل سوى الحل السياسي فقط.

ضرورة الحل السياسي

واختتم الهباش: مصر تركز في خطاباتها ومحادثاتها من خلال الرئيس السيسي على ضرورة الحل السياسي، وكذلك الأردن والسعودية وبعض الدول الأوروبية، وفي تلك اللحظة أولوياتنا وقف العدوان وإنقاذ المدنيين وما تبقى من مظاهر الحياة؛ حتى لا نصل لمرحلة التفاوض على اللاشيء.