إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في حي المنتزه أول بالإسكندرية

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، استمرار أعمال التصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بوقف المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة

وأضاف رئيس حي المنتزه أول، أنه أصدر تعليمات مشددة بالتحرك الفوري لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية، أو إنشاء أي مباني مخالفة، وعدم السماح لأي مخالف بالإفلات من العقوبة، وذلك لفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حزم، وعلى المواطنين الالتزام بالتوجه إلى الجهات المختصة لإصدار التراخيص اللازمة وفقاً للقرارات والقوانين المنظمة لأعمال البناء.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وأضاف أن الحي وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن وقف البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أية متغيرات مكانية طرأت على الخرائط والتحري عن الحيازة الزراعية لدى المواطنين بالظهير الريفي للحي، قامت إدارة التنمية الريفية بقيادة خالد سليمان بمرافقة معدات الحملة الميكانيكية للحي بالتحرك الفوري لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 18 سهما، عبارة عن شدة خشبية بحوض صبحي البحيري بالظهير الريفي لحي المنتزه أول.