إيقاف أعمال بناء مخالفة بنطاق حي المنتزة أول في الإسكندرية 

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتحرك العاجل لإيقاف أعمال البناء المخالف، ورصد كافة إشكال المخالفات وإزالتها، وخاصة أعمال البناء المخالف والقضاء عليها من المهد، شن الحي حملات لضبط مخالفات البناء الحديث.

حملات مكثفة بالحي وإزالة المخالفات

وأوضح رئيس حي المنتزه أول، أنه في هذا الصدد تحركت إدارة الأزمات بقيادة أمل أحمد، ووحدة التدخل السريع بقيادة محمد عطية، لإيقاف أعمال صب خرسانة داخل جراج بأرض الفضالي والتحفظ على 1 برويطه، و2 كوريك، و5 شكائر أسمنت.

في سياق متصل تم رصد ونش وردم بشارع 56 مع العيسوي الجهة القبلية وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على موتور ونش.

التحفظ على معدات بناء

وأشار اللواء محمد عبد الله سحلول، إلى إيقاف أعمال بناء شده خشبية دون ترخيص، بعزبة الـ500 ش البيارة، أمام محطه الصرف الصحي، وتم فك الشدة، كما تم إزالة تندة صاج من أعلى عقار 66 شارع خالد بن الوليد، بالإضافة لوقف أعمال تشوين، وتم وقف تكسير حوائط وإزالة جزء من سقف الدور الأرضي التحفظ على 1مولد كهربائي 1ماكينة لحام 2 شباك سقالة 1 لوح بونط، 2 صاروخ كبير، 1 هيلتى كبير، 2 قنطرة حديد كمية من الطوب الأحمر، من محل كائن 273 جمال عبد الناصر.