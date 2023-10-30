«تعليم فلسطين» لـ«الوطن»: لا صحة لإلغاء العام الدراسي بسبب العدوان على غزة

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف العربية، أبناء بشأن إلغاء العام الدراسي في غزة نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدها القطاع والقصف المستمر من قوات الاحتلال، واشتهاد عدد كبير من الطلاب الفلسطينيين، وهو ما نفاه المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

الأولوية في الوقت الحالي لسلامة الطلاب

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أنه لا صحة لكل هذه الأنباء، ولا يجب الحديث عن هذه الأمور في هذه المرحلة الصعبة التي تمر علينا، وهي أمور الحديث عنها سابق لأوانه، والأولوية في الوقت الحالي لسلامة الطلاب وإنهاء العدوان، ثم يتم بعد ذلك تقييم الأمور واتخاذ القرار.

وأضاف «الخضور» أن المرحلة حاليًا هي المجهود والدعاء بأن يحمي الله الأطفال وجميع الفلسطينيين: «بستغرب حديث البعض عن مثل هذه الموضوعات في الوقت الحالي، ولكن ربما ما تم تداوله عبر مواقع التواصل من باب التعبير عن هول ما يحدث وحجم المأساة، فتم استخدام هذا التعبير».

وأوضح أنه في مرات سابقة كان العداون يمتد لفترات أطول والمعلمون يعملون بعزيمة وشجاعة لاستكمال ما فاتهم خلال فترة التوقف: «هذا ليس العدوان الأول وبالتالي التخلص من العدوان إن شاء الله ثم سيتم بالتأكيد توفيق كل المقومات التي من شأنها مواصلة المسيرة التعليمية، الأولوية الآن لحياة الطلبة والمعلمين».