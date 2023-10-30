وكيل «صحة مطروح» يتابع أعمال تطوير مستشفى الصدر والحميات

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أعمال التطوير الجارية في مستشفيات الصدر والحميات، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والتي تتضمن قسم الاستقبال، وقسم عناية مركزة بطاقة استيعابية 7 أسرة، وأقسام الداخلي، وسكن الفريق الطبي وقاعة الاجتماعات وأقسام الأشعة والمعمل.

تطوير مستشفى الصدر والحميات

ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح، الشركة المنفذة بتلافي بعض الملاحظات السابقة ومراعاتها خلال التشطيبات النهائية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية وفقا لمعايير الجودة، وسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء ودراسة المعوقات بصفة عاجلة ورفعها للوزارة، والعمل على سرعة تشغيل المستشفى والأقسام الطبية بها.

تجهيز شبكة الإطفاء والغازات

وأكد وكيل صحة مطروح سرعة الانتهاء من تجهيز شبكة الإطفاء وشبكة الغازات، كما وجه الإدارة الهندسية بسرعة التواصل بالمهندس رئيس قطاع المشروعات بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وذلك للحاجة إلى توفير مصدر كهرباء لتجربة جهاز الأشعة لتحديد الحالة الفنية للجهاز في الوقت الحالي.

كما جرى التأكد من الانتهاء من أعمال التوصيلات الكهربائية الخاصة بالتأسيس، وجارٍ الانتهاء من اللوحات الرئيسية والفرعية والكابلات الموصلة من المحول الكهربائي المغذى للمستشفى، ونبه إلى ضرورة إرسال المطالبة المالية الخاصة بالمشروع بتكلفة مالية بلغت 15 مليون جنيه تقريبا إلى الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة لإرسال التمويل المطلوب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لإطلاق التيار الكهربائي.

جدير بالذكر أنه جرى توريد خزانات الأكسجين الخاصة بالمستشفى المتخصصة في أمراض الصدر ومستشفى الحميات، وخزانات المياه العلوية حسب السعة المتفق عليها عدد 4 خزان سعة 5 متر مكعب، وعدد 2 خزان سعة 2 متر مربع، ومخاطبة الجهات المعنية بعمل اللازم نحو فحص المولدات القديمة وعمل مقايسة تقديرية لإمكانية الاستفادة منها في المراكز الحضرية التابعة للمديرية، حيث يوجد عدد 2 مولد كهربائي قدرة «50 ك ف ا» خاص بمستشفى الصدر، ومولد آخر قدرة «85 ك ف ا» خاص بمستشفى الحميات.