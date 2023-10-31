في خطوات سهلة.. كيفية إنشاء «ملصق الاتصال» الخاص بك على هاتفك

تقدم Apple تحديثًا جديدًا لتطبيق الهاتف الخاص بها، ضمن نظام التشغيل «iOS 17»، ومن إحدى الميزات الجديدة الرئيسية للتحديث؛ ملصقات جهات الاتصال القابلة للتخصيص، التي تعد طريقة جديدة للتعبير عن أنفسهم عندما يتعلق الأمر بالمكالمات.

ملصق جهة الاتصال

وعند الاتصال بجهات الاتصال، تسمح الملصقات الخاصة بالتحديث الجديد، بتخصيص كيفية تمثيل الشخص المتصل، كما يمكن استخدام الصور والرموز التعبيرية لتخصيص ملصق جهة الاتصال الخاص بك، الذي يظهر على ‌iPhone‌ الخاص بشخص ما عندما تتصل به، ومثل شاشة قفل ‌iPhone‌، يمكنك مطابقة الصور مع الطباعة الجذابة، وفقا لما نشره موقع «macrumors».

ملصق جهة الاتصال الخاصة بالتحديث الجديد، لا يظهر فقط في المكالمات، كما يعتبر جزءا من بطاقة جهة الاتصال الخاصة بالشخص المتصل، في تطبيق جهات الاتصال، وهذا يوفر الاتساق في الأماكن التي يتم التواصل فيها فيها ومشاركتها.

ولا تزال شركة «أبل» تعمل على توفير واجهات برمجة التطبيقات «APIs» للمطورين، بحيث تظهر ملصقات جهات الاتصال لتطبيقات VoIP التابعة لجهات خارجية أيضًا.

كيفية إنشاء ملصق الاتصال الخاص

أما الخطوات التي يمكن من خلالها إنشاء ملصق الاتصال على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 17‌:

- افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على اسمك.

- اضغط على خيار صورة وملصق جهة الاتصال.

- اضغط على «تحرير».

- اضغط على «تخصيص».

- اضغط على الملصق.

- استخدم الأزرار الموجودة أسفل الشاشة لالتقاط صورة.

- أو اختر الصورة التي تريد استخدامها من مكتبتك، أو اختر Memoji، أو أضف حرفًا واحدًا بسيطًا من الأحرف الأولى من اسمك.

- لتتماشى مع الصورة التي اخترتها، يمكنك اختياريًا تخصيص حجم الخط والنمط واللون، «لاحظ أنه لا يمكنك تغيير اسمك من هذه الواجهة - ويجب أن يتم ذلك عن طريق تغيير معلومات الاتصال الخاصة بك».

- قم بالتمرير عبر الملصق لمعاينة مجموعة مختارة من المرشحات، بما في ذلك الأسود والأبيض، واللون الثنائي، وغسل الألوان باللون الذي تختاره.

- عندما تكون جاهزًا، اضغط على «تم» لمعاينة ما يراه الشخص عند الاتصال به.

- إذا كنت راضيًا عن المظهر، فانقر فوق «متابعة».

- يمكنك الآن اختيار تعديل اقتصاص صورة جهة الاتصال الخاصة بك، أو اختيار صورة مختلفة لاستخدامها، أو تخطي هذه الخطوة.