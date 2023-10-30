أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: مصر تعتبر القضية الفلسطينية مسألة أمن قومي

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي، وحملت الاحتلال ما حدث يوم 7 أكتوبر نتيجة الحكومة اليمينية المتطرفة.

مصر جاهدت بكل طاقتها لدحض رواية قوات الاحتلال

وأضاف «القرب» خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية جاهدت بكل طاقتها لدحض رواية الاحتلال التي حاولت التحريض على الشعب الفلسطيني، كما أكدت القيادة السياسية ضرورة وجود حل عادل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حاولت أيضا من خلال مؤتمر دولي للسلام بالقاهرة، التأكيد على الرواية العربية والفلسطينية لما حدث في 7 أكتوبر وما بعده، كما رفضت مصر والأردن ترحيل شعب غزة لدول الجوار.