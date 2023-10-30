كم مرة اجتاحت إسرائيل قطاع غزة؟.. تعرف على انتهاكات الاحتلال منذ 1956

بدأت إسرائيل هجوما على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري ردا على تنفيذ فصائل المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، التي بدأت في ساعة مبكرة من سبت الـ7 من أكتوبر، ورغم مرور 24 يوما على القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، فإن إسرائيل فشلت حتى الآن في الاجتياح البري للقطاع. والسؤال الآن، هل تمكنت إسرائيل من اجتياح قطاع غزة سابقا؟ وكم عدد المرات؟ وكيف انتهت عمليتها في القطاع؟

قصة الاجتياحات في القرن الماضي لقطاع غزة

أول اجتياح إسرائيلي بري لقطاع غزة كان في أكتوبر1956، وانسحبت إسرائيل في مارس 1957، أما ثاني اجتياح بري إسرائيل لقطاع غزة فكان في يونيو 1967 وبسبب مفاوضات أوسلو بين عامي 1993 و1995 انسحبت إسرائيل أغسطس 2005.

حصار على قطاع غزة

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عام 2007 بعد إعلان المقاومة الفلسطينية أسر المجند الإسرائيلي جلعاد شاليط وقتل 1300 إسرائيلي، في الوقت الذي استشهد 2300 شخص على الأقل من الجانب الفلسطيني، بحسب بيانات رسمية من وزارة الصحة.

ثالث اجتياح بري لإسرائيل

ولكن إسرائيل عينها دائما على القطاع، لذا عملت في 27 ديسمبر 2008 على بداية حرب على قطاع غزة في عملية أطلق عليها «الرصاص المصبوب» وهدفت إسرائيل عبر هذه الحرب إنهاء حكم حماس في القطاع، وبدأت اجتياحا بريا في يناير 2009، واستشهد فيها 1430 قتيلا فلسطينيا منهم أكثر من 400 طفل و240 امرأة بجانب أكثر من 5400 جريح، ودمرت إسرائيل في هذا الاجتياح أكثر من 10000 منزل، وقتلت 13 إسرائيلي منهم 10 جنود وأصيب 300 آخرين، وتم الخروج في يناير 2009 بعد أن استمرت الحرب 3 أسابيع ويوم واحد (22 يوم).

الاجتياح الإسرائيلي الرابع لقطاع غزة

وحدث الاجتياح البري الرابع في يوليو 2014 وذكرت إسرائيل أن السبب حينها هو خطف وقتل 3 إسرائيليين من قبل حماس واستمرت الحرب 7 أسابيع استشهد فيها 2100 فلسطيني من غزة وقتل 73 إسرائيلي منهم 67 عسكريا وانسحبت إسرائيل في أغسطس 2014 بعد حرب دامت لـ 50 يوم، ولم تستطع حتى الآن الاجتياح البري للمرة الخامسة في ظل عدم قدرتها على قصف الأنفاق التي يتواجد بها أعضاء حركة الحماس التي صرحت بأن لديها نحو 40 ألف مقاتل تحت الأرض في الوقت الذي أصبحت تمتلك صاروخ كورنيت لأول مرة المضاد للدبابات.

معلومات عن قطاع غزة

وتصل مساحة قطاع غزة نحو 360 كيلومتر مربع ، ويضم 2.1 مليون شخص، وبالنسبة لعدد السكان الأقل من 18 عاما فهم 50%، ويصل عدد المستشفيات في القطاع 30 مستشفى تعرض أبرزها للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال أكتوبر الجاري، ويصل معدل الفقر في القطاع إلى 81.5%، في الوقت الذي يصل عدد اللاجئين بالقطاع إلى 1.7 مليون لاجئ، ويضم القطاع 803 مدرسة منهم 448 مدرسة حكومية و288 مدرسة تابعة للأونروا تعرض بعضها للقصف مؤخرا، و67 مدرسة خاصة.