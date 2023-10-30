رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية استعدادا لسقوط الأمطار

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من مساء اليوم الاثنين، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار متوسطة بداية من فجر غد الثلاثاء على معظم أحياء المحافظة.

وقف الإجازات وبدل الراحات

وبحسب بيان صادر عن الصرف الصحي، فإنه تقرر وقف الإجازات وبدل الراحات ونشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

أرقام الخط الساخن في الإسكندرية

وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.