«زراعة الإسكندرية»: صرف الأسمدة بالكارت الذكي وفحص تقاوي القمح للتأكد من جودتها

قال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن المديرية قامت من خلال مدير إدارة تعاون العامرية وبرج العرب، بالمتابعة والمرور على جمعية رحيم التعاونية الزراعية، للتأكد من صرف الأسمدة للمزارعين من خلال منظومة صرف الأسمدة بالكارت الذكي، وفحص تقاوي القمح الموجودة في المخازن، والتأكد من جودتها وخلوها من حشرات السوس أو بذور الحشائش، تحت إشراف المهندسة أميرة الأحمدي أبو رية، مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالإسكندرية.

التأكد من جودة تقاوي القمح

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن الدكتور أحمد راضي من إدارة التعاون الزراعي بمديرية الزراعة، قام بفحص تقاوي القمح للتأكد من جودتها وأنها مخزنة في مكان مطابق لمواصفات التخزين ولم تتعرض لأي عوامل تؤثر على جودتها، والتأكد أيضا من عدم وجود حشرات سوس بها أو بذور حشائش تؤثر على إنتاجية محصول القمح، وذلك بحضور مرزوق جويدة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس جمعة غنيم، مهندس الجمعية.

الكارت الذكي يساهم في القضاء على شكاوى المزارعين

وأوضح الدكتور نبيل الششتاوي أن صرف السماد للمزارعين بالكارت الذكي يهدف إلى التأكد من حصول كل مزارع على نصيبه من السماد، وللقضاء على أي شكاوى من توزيع السماد كما كان يحدث في الفترات السابقة، والمديرية تعمل على تطوير كل الخدمات التي تقدمها للمزارعين مع تنوع هذه الخدمات، ولمساعدة المزارعين للوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل بما يعود بالنفع على المجتمع والدولة والمزارع.