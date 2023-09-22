مميزات شهادات بنك الإسكندرية 2023.. بعضها يتيح صرف العوائد شهريا

يقدم بنك الإسكندرية أنواعاً مختلفة من الشهادات الادخارية التي تناسب العملاء، وهو ما نرصده في السطور التالية بالنسبة للشهادات الصادرة بالعملة المحلية، بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023.

شهادة «أليكس ستار بلس»

- الفائدة 18% سنويًا.

- العائد ثابت.

- المدة 3 سنوات.

- دورية الصرف شهريًا.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.

شهادة «أليكس برايم 42»

- نوع الفائدة متغير.

- المدة 3 سنوات ونصف.

- دورية صرف العائد شهريًا.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة «أليكس برايم جولد»

- نوع الفائدة متغير.

- المدة 3 سنوات.

- دورية الصرف شهريًا.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة «يوم ورا يوم»

- نوع الفائدة متغير.

- المدة 3 سنوات.

- دورية صرف يومية.

- الحد الأدنى لربط الشهادة 10 آلاف جنيه.

شهادة «نيو أليكس ستار»

- الفائدة 7.25%.

- المدة 5 سنوات.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.

- الحد الأدنى لربط الشهادة 5 آلاف جنيه.