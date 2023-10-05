«صرف الإسكندرية»: ارتفاع شدة الأمطار شرقا وانتشار المعدات للتعامل معها

شهدت محافظة الإسكندرية أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على مناطق المنتزة وشرق ووسط المدينة الساحلية، ما نتج عنه تراكم بسيط لمياه الأمطار في نفق المندرة، الذي يعد أكثر النقاط الساخنة في الإسكندرية لتجمعات المياه خلال موسم الأمطار.

تفاصيل أمطار الإسكندرية اليوم

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن مياه الأمطار تفاوتت كثافتها من متوسطة على مناطق وسط وشرق ووصلت لغزيرة بالمنتزة بدءًا من صباح اليوم، ومستمرة حتي الآن وتسبب استمرارها في بعض تجمعات المياه وتم التعامل معها ولم تتسبب في أي إعاقة مرورية.

وأضاف «نافع»، في تصريحات على هامش جولة تفقدية لأعمال سحب تجمعات المياه وتمركزات السيارات والمعدات بكوبري المندرة ومزلقان المعمورة وشارع طوسون والمعمورة السياحي وشارع بورسعيد بمنطقة المنتزة، أنه تم التأكيد على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة.

التعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار

وشدد على التعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها تزامنا مع اضطراب طقس الإسكندرية، وإستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار.

انتشار 150 سيارة ومعدة في الإسكندرية

وأشار إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار 150 سيارة ومعدة بمختلف مناطق المحافظة من صباح يوم الثلاثاء للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي إستقرار الحالة.