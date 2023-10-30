برنامج الأغذية العالمي: انقطاع الاتصالات أثر على توزيع المساعدات في غزة

أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل، بأن الدكتورة عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي قالت: «لدينا طاقم يعمل داخل غزة وقطاع الاتصالات أثر على عملية توزيع المساعدات، ونقص الوقود يؤثر كثيرا على تقديم المساعدات إلى أهالي غزة».

وأضافت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي: «قدمنا مساعدات لأكثر من 350 ألف شخص منذ بدء العدوان على غزة، وانقطاع الاتصالات في غزة أدى لتوقف عمليات الإغاثة».