رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

برنامج الأغذية العالمي: انقطاع الاتصالات أثر على توزيع المساعدات في غزة

كتب:

حسن سمير
08:58 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
جانب من المساعدات

جانب من المساعدات

أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل، بأن الدكتورة عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي قالت: «لدينا طاقم يعمل داخل غزة وقطاع الاتصالات أثر على عملية توزيع المساعدات، ونقص الوقود يؤثر كثيرا على تقديم المساعدات إلى أهالي غزة».

وأضافت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي: «قدمنا مساعدات لأكثر من 350 ألف شخص منذ بدء العدوان على غزة، وانقطاع الاتصالات في غزة أدى لتوقف عمليات الإغاثة».  

اقرأ المزيد:

فرنسا تشكر مصر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

«القاهرة الإخبارية»: 190 طنا من المساعدات وصلت مصر لصالح أهل غزة

الجامعة العربية: على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات إلى غزة فورا

رئيس «الجمعيات الأهلية»: نبذل جهودا كبيرة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة
بقلم حسن سمير