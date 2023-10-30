برنامج الأغذية العالمي: انقطاع الاتصالات أثر على توزيع المساعدات في غزة
كتب:
حسن سمير
08:58 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
جانب من المساعدات
أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل، بأن الدكتورة عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي قالت: «لدينا طاقم يعمل داخل غزة وقطاع الاتصالات أثر على عملية توزيع المساعدات، ونقص الوقود يؤثر كثيرا على تقديم المساعدات إلى أهالي غزة».
وأضافت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي: «قدمنا مساعدات لأكثر من 350 ألف شخص منذ بدء العدوان على غزة، وانقطاع الاتصالات في غزة أدى لتوقف عمليات الإغاثة».