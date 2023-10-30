الجامعة العربية: على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات إلى غزة فورا

قال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الطبية إلى قطاع غزة بشكل فوري، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الاثنين.

وأكد المتحدث أن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، يتواصل مع جميع القوى للضغط على إسرائيل، لوقف هجماتها على قطاع غزة، متابعاً: «نعمل على تكثيف جهودنا الدولية والتواصل مع شركائنا لتهدئة الأوضاع في غزة».

وواصل: «بعض الدول تعطي إسرائيل مساحة من الوقت لإنجاز عمليتها العسكرية في غزة، وترفض وقف إطلاق النار».

واستكمل: «قرارات مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة تضع إسرائيل أمام مسؤولياتها»