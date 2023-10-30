استشاري طب نفسي يوضح التعامل الأمثل مع الأطفال في مشاهد الحرب

أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أننا أمام معركة وعي كبيرة، وخسرنا ضحايا وشهداء كثيرين نتيجة العمليات والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والقضية الفلسطينية عادت لدائرة الضوء بعد أن كان الجميع لا يعلم عنها شيئًا، قائلا «إن جميع الأطفال الصغار حول العالم لم يعلموا شيئا عن القضية الفلسطينية إلا من خلال الهواتف المحمولة، وبدأوا يسألون عن الأوضاع ولماذا يفعل العدوان هذا بحق الشعب الفلسطيني؟».

يجب الحديث مع أطفالنا عن حرب 48 وحرب 67 والاستنزاف وحرب 73

وأوضح فرويز، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه لا بد أن نتحدث مع أطفالنا عن حرب 48 وحرب 67 والاستنزاف وحرب 73 لأنها معركة وعي وأن نحاول أن نوعي هؤلاء الأطفال أن هذا هو العدو الرئيسي لنا.

التأثير على الأطفال

وتابع استشاري الطب النفسي أن هناك 5% من الأطفال معرضون للإصابة بالاكتئاب ولا بد أن نأخذ بالنا منهم.