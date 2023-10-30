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تجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة من قطاع غزة

كتب:

حسن سمير
08:30 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

تجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة من قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة «القاهرة الإخبارية».

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