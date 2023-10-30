تجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة من قطاع غزة كتب: حسن سمير 08:30 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023 غزة - أرشيفية تجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة من قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: تجدد إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة تجاه المستوطنات الهلال الأحمر: 20 دولة أرسلت مساعدات إنسانية لقطاع غزة حتى الآن الخارجية الأمريكية: 150 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت قطاع غزة حتى أمس لبنى عسل: المجازر الوحشية بقطاع غزة في تصاعد مستمر غزة فلسطين القاهرة الإخبارية بقلم حسن سمير