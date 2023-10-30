طالب بجامعة الأزهر بسوهاج يحصد المركز الثالث في مسابقة حفظ القرآن كاملا

أعلنت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع سوهاج، فوز الطالب بدوي نصر الدين محمود بالفرقة الثالثة بالكلية بالمركز الثالث في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا التي أقيمت في فرع جامعة الأزهر بأسيوط.

وقدم الدكتور فتحي عبدالعال، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، التهنئة للطالب لتفوقه في حفظ القرأن الكريم، متمنيا له دوام المواظبة على حفظ كتاب الله.

مسابقة القرآن الكريم بالأزهر الشريف

كانت قد عقدت فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا بجامعة الأزهر فرع أسيوط أمس 29 أكتوبر الجاري بكلية الشريعة والقانون، وأعلنت نتيجتها اليوم، وذلك لكليات جامعة الأزهر بالوجه القبلي.

جلسة لشرح الألفية لابن الناظم

كما عقدت اليوم كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بجرجا بمحافظة سوهاج، جلسة لقسم اللغويات بعنوان «متابعة القراءة في كتاب شرح الألفية لابن الناظم»، أعدها إبراهيم رضوان، المدرس بقسم اللغويات بالكلية، وترأسها الدكتور فتحي أحمد عبدالعال عميد الكلية، والمشرف على القسم، والدكتور حماد حسين أستاذ البلاغة والنقد بالكلية، وشهدت الجلسة مناقشات لغوية وبلاغية.